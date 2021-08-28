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Едвай зависал в воздухе, Смолов и Шунин обнимались. Лучшие фото с матча «Динамо» — «Локо»

Едвай зависал в воздухе, Смолов и Шунин обнимались. Лучшие фото с матча «Динамо» — «Локо»
Антон Шунин и Фёдор Смолов
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27 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в московском дерби встретились «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал троллинг москвичей в адрес полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка после матча команд. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:1. После игры «Локомотив» опубликовал фотографии с матча, написав: «Выбирай правильные цвета». На многих фото был изображён Крыховяк, который перешёл из «Локомотива» в «Краснодар.

«Мой комментарий к посту про Крыховяка? Все видели, что я написал. Моё мнение — это было некрасиво. В клубе на мой комментарий никак не отреагировали.»

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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