Александр Головин присоединился к сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединился к национальной команде России, сообщается на странице сборной в «твиттере».

«Первый легионер уже с нами! Саша, добро пожаловать», — написано в сообщении.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.



Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.