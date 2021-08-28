Александр Головин присоединился к сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединился к национальной команде России, сообщается на странице сборной в «твиттере».
«Первый легионер уже с нами! Саша, добро пожаловать», — написано в сообщении.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 28 августа 2021
-
02:39
-
02:17
-
02:00
-
01:13
-
00:56
-
00:46
-
00:30
-
00:12
-
00:00
-
00:00
- 27 августа 2021
-
23:43
-
23:28
-
23:20
-
23:04
-
23:00
-
22:55
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:26
-
22:13
-
22:10
-
22:03
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:25
-
21:18
-
21:06
-
21:06
-
21:01
-
21:01