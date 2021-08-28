Силва – о переходе Рамоса в «ПСЖ»: меня это очень огорчило

Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о переходе испанского защитника Серхио Рамоса в Пари Сен-Жермен».
«Я много размышляю обо всём, что произошло. Ничего не имею против Серхио Рамоса, но когда ему предлагали двухлетний контракт, он был того же возраста, что и я в прошлом году. Я ещё ни с кем об этом не говорил, но это меня очень огорчило. Ощущение, будто я ничего не сделал для клуба», — приводит слова Силвы ESPN.com.br
Напомним, Рамос перешел в стан парижан летом этого года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Силва перебрался в Лондон в августе прошлого года. До этого футболист провёл восемь лет в «ПСЖ». Бразилец стал пятым в истории игроком, который принял участие в двух финалах ЛЧ подряд за разные команды. Ранее подобное достижение удавалось Марселю Десайи («Марсель» и «Милан»), Паулу Соузе («Ювентус» и «Боруссия» Д.), Самюэлю Это′О («Барселона» и «Интер») и Альваро Морате («Реал» и «Ювентус»).
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