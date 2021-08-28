Дибала обратился к Роналду после ухода португальца из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала отреагировал на уход португальского форварда Криштиану Роналду.

«Было приятно иметь возможность учиться, расти и играть с тобой. Сегодня начинается новый этап в твоей карьере, и я желаю тебе всего наилучшего! До скорого, Криштиану», — написал Дибала в своём «твиттере»

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии. 27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.