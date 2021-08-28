На «Инстаграм» «Манчестер Юнайтед» подписались 1,8 млн человек после возвращения Роналду

«Манчестер Юнайтед» набрал 1,8 млн подписчиков в «Инстаграме» после объявления о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, до объявления о переходе португальца на «Инстаграм» «Манчестер Юнайтед» было подписано 43,1 млн человек. Сейчас на официальный аккаунт команды подписано 44,9 млн пользователей.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров. Последним клубом португальца был «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал».