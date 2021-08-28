Рондон заявил о желании перейти в «Эвертон» Бенитеса

Венесуэльский нападающий Хосе Саломон Рондон выразил желание перейти в английский «Эвертон», который тренирует Рафаэль Бенитес. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Доминик Кинг.
Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом из Китая — «Далянь Про». Основная причина, которая вынуждает китайский клуб пойти на такой шаг, — серьёзные проблемы с финансированием. Этим готов воспользоваться возглавивший «Эвертон» Бенитес, который знаком с Рондоном по работе в «Даляне».
Напомним, вторую часть сезона-2020/2021 Рондон провёл в России, выступая за московский ЦСКА на правах аренды. В 13 матчах во всех турнирах ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с «Далянь Про» истекает в декабре 2022 года, а трансферная стоимость составляет € 6 млн.
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