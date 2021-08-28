Артур Мело – Роналду: моё восхищение тобой растёт с каждым днём

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело попрощался с Криштиану Роналду. В пятницу, 27 августа, стало известно, что португальский форвард продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Один из величайших игроков всех времён и прекрасный друг. Спасибо за всё, что мы прошли здесь вместе, Криштиану. Моё восхищение тобой только растёт с каждым днём. Удачи в новом испытании!» — написал бразилец в своём аккаунте в «Инстаграме».

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии. 27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.