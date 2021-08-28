«Челси» готов предложить за Кунде € 50 млн, «Севилья» хочет больше

«Челси» готов сделать официальное предложение «Севилье» по французскому защитнику Жюлю Кунде в € 50 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, «Севилью» такое предложение не устраивает, клуб намерен получить более высокую компенсацию. Ситуация по сделке становится напряжённой, но переговоры всё ещё продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Севилья» не хочет расставаться с защитником сборной Франции по цене ниже его рыночной стоимости. Испанцы запросили у «Челси» около € 80 млн. Аристократы готовы были привлечь к сделке соотечественника Кунде Курта Зума, однако «Севилья» ответила отказом. Также отмечалось, что Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов и по этой причине отказывается переходить в «Тоттенхэм».

Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.