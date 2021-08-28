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«Эвертон» предложил «Порту» Хамеса за Луиса Диаса

«Эвертон» предложил «Порту» Хамеса за Луиса Диаса
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Английский «Эвертон» ведёт переговоры с португальским «Порту» о трансфере полузащитника Луиса Диаса. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, за 24-летнего игрока сборной Колумбии мерсисайдцы намерены предложить взамен его соотечественника 30-летнего полузащитника Хамеса Родригеса.

Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Луис Диас перешёл в «Порту» в 2019 году. Ранее он выступал за колумбийские клубы «Барранкилья» и «Атлетико Хуниор».

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