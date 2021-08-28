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Трансфер Мойзе Кина в «Ювентус» находится на финальной стадии

Трансфер Мойзе Кина в «Ювентус» находится на финальной стадии
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Итальянский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин близок к переходу в «Ювентус». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сделку могут оформить как аренду с обязательством выкупа за € 25 млн в случае выполнения определённых условий. С футболистом уже согласован личный контракт по схеме «1+4» (год в аренде и четыре года после осуществления полноценного трансфера).

Отмечается, что заменой Кину в «Эвертоне» может стать венесуэльский нападающий Хосе Соломон Рондон. Форвард уже выразил желание перейти в «Эвертон», который тренирует Рафаэль Бенитес. Игрок может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом из Китая — «Далянь Про». Основная причина, которая вынуждает китайский клуб пойти на такой шаг, — серьёзные проблемы с финансированием. Этим готов воспользоваться возглавивший «Эвертон» Бенитес, который знаком с Рондоном по работе в «Даляне».

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