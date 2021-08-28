Роналду перешёл в «МЮ», «Спартак» и «Локо» узнали соперников в ЛЕ. Главное к утру

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед», «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы, а «Динамо» дома сыграло вничью с «Локомотивом». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».

2. Жеребьёвка Лиги Европы: результаты, состав групп, соперники «Локомотива».

3. Лига Европы-2021/2022: результаты жеребьёвки, все группы, с кем сыграет «Спартак».

4. «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ.

5. «ПСЖ» отказался продать «Реалу» Мбаппе за € 170 млн.

6. «Краснодар» обыграл «Рубин» в матче 6-го тура РПЛ.

7. Стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.

8. Передача Черышева помогла «Валенсии» разгромить «Алавес» в матче Примеры.

9. Легкоатлет Яремчук завоевал золото Паралимпиады в беге на 1500 м.

10. «Рубин» предложил € 18 млн за форварда «Селтика».

11. Гол Глушакова принёс «Химкам» ничью в матче с «Нижним Новгородом».

12. Тедеско может вернуться в «Спартак». Стороны уже контактировали.

13. «Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ.

14. Нападающий ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в АПЛ.