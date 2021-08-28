Роналду перешёл в «МЮ», «Спартак» и «Локо» узнали соперников в ЛЕ. Главное к утру

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед», «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы, а «Динамо» дома сыграло вничью с «Локомотивом». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».
2. Жеребьёвка Лиги Европы: результаты, состав групп, соперники «Локомотива».
3. Лига Европы-2021/2022: результаты жеребьёвки, все группы, с кем сыграет «Спартак».
4. «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ.
5. «ПСЖ» отказался продать «Реалу» Мбаппе за € 170 млн.
6. «Краснодар» обыграл «Рубин» в матче 6-го тура РПЛ.
7. Стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.
8. Передача Черышева помогла «Валенсии» разгромить «Алавес» в матче Примеры.
9. Легкоатлет Яремчук завоевал золото Паралимпиады в беге на 1500 м.
10. «Рубин» предложил € 18 млн за форварда «Селтика».
11. Гол Глушакова принёс «Химкам» ничью в матче с «Нижним Новгородом».
12. Тедеско может вернуться в «Спартак». Стороны уже контактировали.
13. «Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ.
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