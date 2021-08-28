«Манчестер Сити» показал статуи Компани и Сильвы, которые откроют сегодня
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«Манчестер Сити» в «твиттере» показал статуи Венсана Компани и Давида Сильвы, которые будут открыты сегодня, 28 августа, у стадиона «Этихад».
Скульптуры будут открыты в преддверии матча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с лондонским «Арсеналом». Статуя нападающего Серхио Агуэро, покинувшего «Манчестер Сити» этим летом, появится рядом с домашней ареной клуба в 2022 году.
Напомним, Компани стал игроком «Манчестер Сити» в 2008 году и выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет. Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии» и покинул английский клуб в 2020 году. Агуэро защищал цвета «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год, а нынешним летом стал игроком «Барселоны».
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