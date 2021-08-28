Глава Федерации футбола Франции: Мбаппе хотел, чтобы я публично защищал его после Евро

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре рассказал о встрече с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе после Евро-2020.

«Его мать просила меня о встрече с ними после Евро-2020. Я согласился встретится с Килианом лично, потому что никогда не встречаюсь с семьями игроков. Он был расстроен тем пенальти и критикой его игры. Я подбадривал Мбаппе, он отличный футболист, выдающийся талант Франции, о котором нельзя судить по одному нереализованному пенальти. О нём плохо отзывались в соцсетях, он был расстроен.

Килиану нужно было почувствовать нашу поддержку, чтобы знать, что он находится под защитой. Я думаю, этому парню нужна любовь. Но, кажется, ему досталось по многим причинам: незабитый пенальти, цвет кожи. Да, я не выпускал пресс-релиз, а Мбаппе хотел, чтобы я защищал его публично», — приводит слова Ле Гре Ouest France.