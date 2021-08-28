Защитник сборной Англии Коуди: готов поддержать игрока, если он решит совершить каминг-аут

Защитник «Вулверхэмптона» и национальной команды Англии Конор Коуди отметил, что всегда готов поддержать любого футболиста, который решит совершить каминг-аут как представитель ЛГБТ-сообщества.



«Я всегда готов помочь любому футболисту, которому нужна поддержка от профессионального игрока и союзника, если он захочет совершить каминг-аут. Я повторю, что каждый человек, независимо от пола или сексуальной ориентации, заслуживает быть самим собой. Это не должно зависеть от того, какой жизненный путь он выберет. Надеюсь, скоро настанет день, когда игрок будет чувствовать достаточную поддержку, чтобы быть собой на футбольном поле. До этого дня у нас есть над чем работать», — приводит слова Коуди Sky Sports.

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