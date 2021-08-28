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Доннарумма и Кин — в заявке сборной Италии на матчи отбора ЧМ-2022

Доннарумма и Кин — в заявке сборной Италии на матчи отбора ЧМ-2022
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Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте опубликовала список футболистов, вызванных в сборную на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Болгарией (2 сентября), Швейцарией (5 сентября) и Литвой (8 сентября).

Полный список выглядит следующим образом:

вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм Хотспур»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»);

защитники: Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари (оба — «Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан»), Джанлука Манчини («Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»);

полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все — «Рома»), Жоржинью («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ»);

нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мойзе Кин («Эвертон»), Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка, Доменико Берарди (все — «Сассуоло»).

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