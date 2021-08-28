Бека-Бека: приехал сюда, чтобы играть во всех матчах «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал свой дебют в РПЛ в матче 6-го тура с «Динамо» (1:1).
«Прежде всего я хочу поблагодарить своих партнёров по команде, тренерский штаб и всех сотрудников клуба за тёплый приём. Это то, что помогло мне как можно быстрее адаптироваться в новой команде. Всё благодаря тёплой атмосфере, в которой меня приняли. Более того, у меня было несколько дней, чтобы суметь потренироваться со своими партнёрами.
Могу сказать, что со своей стороны я всегда наблюдаю за всеми своими партнёрами. Я смотрю за каждым футболистом — как он играет, его стиль, какая у него манера, смотрю на сильные стороны своих товарищей по команде, выделяю слабые. Это даёт мне информацию о том, как играют мои товарищи, я это анализирую, может быть, это тоже мне помогает, чтобы быстрее наладить с ними игровые связи и игровое взаимопонимание. Ещё раз хочу сказать спасибо за то, что меня здесь очень хорошо встретили, это помогает.
Конечно, любой игрок хочет проводить на поле как можно больше времени и иметь как можно больше игровых минут. Я могу вас заверить, что приехал сюда, чтобы играть все матчи «Локомотива». Буду готовиться к этой игре, но, конечно, вы понимаете, что окончательный состав тех игроков, кто выйдет на поле, определяет тренер. Если тренер сочтёт нужным выпустить меня на поле – можете быть уверены, что я буду готов отыграть весь матч. А пока буду готовиться, тренироваться, чтобы быть готовым к любому вызову», — приводит слова Бека-Бека пресс-служба «Локомотива».
- 28 августа 2021
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