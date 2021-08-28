Невилл — о переходе Роналду: это другой Криштиану. Ностальгия не всегда работает в футболе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский клуб.



«Фантастическая новость. Это ностальгия, но она не всегда работает в футболе. Однако мысль о том, что Роналду может перейти в „Манчестер Сити“, была пыткой для фанатов „МЮ“. Роналду придёт, чтобы выигрывать трофеи и личные награды, чтобы взорвать АПЛ. Но это другой Роналду, все должны это понимать», — приводит слова Невилла Sky Sports.



Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В 2018 году португальский футболист перебрался в «Ювентус» из «Реала».

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