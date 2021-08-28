Невилл — о переходе Роналду: это другой Криштиану. Ностальгия не всегда работает в футболе
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский клуб.
«Фантастическая новость. Это ностальгия, но она не всегда работает в футболе. Однако мысль о том, что Роналду может перейти в „Манчестер Сити“, была пыткой для фанатов „МЮ“. Роналду придёт, чтобы выигрывать трофеи и личные награды, чтобы взорвать АПЛ. Но это другой Роналду, все должны это понимать», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В 2018 году португальский футболист перебрался в «Ювентус» из «Реала».
Новость по темеАртур Мело – Роналду: моё восхищение тобой растёт с каждым днём
Комментарии
- 28 августа 2021
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:44
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
07:47
-
07:29
-
06:59
-
06:40
-
06:23
-
06:04
-
05:40
-
04:59
-
04:37
-
04:14
-
03:08
-
02:39
-
02:17
-
02:00
Партнерский контент