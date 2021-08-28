«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 28 августа, состоится матч «Манчестер Сити» — «Арсенал». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. В роли резервного рефери выступит Эндрю Мэдли.



«Манчестер Сити» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (0) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Вест Хэм Юнайтед», в 2 встречах набравший 6 очков.