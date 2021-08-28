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Кержаков эмоционально реагировал, Глушаков праздновал гол. Фото «Химки» — «Нижний»

Кержаков эмоционально реагировал, Глушаков праздновал гол. Фото «Химки» — «Нижний»
Денис Глушаков
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27 августа в Химках на стадионе «Арена Химки» завершился матч 6-го тура РПЛ. «Химки» принимали «Нижний Новгород». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.

На 35-й минуте гостей вперёд вывел Алексей Козлов. Но уже в начале второго тайма хозяева отыгрались, точный удар на свой счёт записал Денис Глушаков.

Больше счёт в этой встрече так и не изменился. А концовку матча хозяева доигрывали в меньшинстве, на 88-й минуте прямую красную карточку получил Илья Камышев.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Получился тяжёлый матч для обеих команд, счёт 1:1 отражает то, что было на поле. Есть большие вопросы к некоторым игрокам, будем разговаривать и разбираться.

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Лучшие кадры с матча «Химки» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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