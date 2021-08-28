Бывший врач «Спартака»: взял всё на себя, чтобы быстрее прекратить бромантановый скандал

Бывший врач «Спартака» Артём Катулин рассказал, почему взял ответственность за допинговый скандал в московском клубе в 2003 году на себя.

«Если вы помните, решением комиссии мне дали два года дисквалификации, а через год её сняли. Основной автор этой идеи, некто доктор Щукин, отказался от всех своих слов. Суд признал меня невиновным, установив, что Щукин занимался лжесвидетельством. Но это ничего не изменило. У каждого из нас есть определённый шлейф в жизни. К сожалению, случилось так: я взял всё на себя, чтобы как можно быстрее прекратить скандал. В противном случае он приобрёл бы грандиозные размеры. Команде он был совершенно не нужен.

Я как главный врач «Спартака», естественно, должен был нести ответственность за то, что позволил такому человеку работать рядом со мной. Хотя я был против. Тренер Чернышов настоял. Тот же Чернышов потом приезжал, извинялся. И Федотов приезжал, извинялся. Но от этого же ничего не меняется. Считаю ли, что Щукин меня тогда подставил? Не считаю — я в этом глубоко убеждён. Всё доказано в суде, и все об этом знают», — сказал Катулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.