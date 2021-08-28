«Спартак» обратился в УЕФА из-за недовольства фанатов по поводу раннего начала матчей ЛЕ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что болельщики московского клуба выразили недовольство в связи с ранним началом домашних матчей клуба в Лиге Европы УЕФА.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» с «Локомотивом». Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довёл свою позицию. Ждём ответа от коллег», — приводит слова Зеленова «Р-Спорт».

Напомним, «Спартак» на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сыграет с «Наполи», «Легией» и «Лестер Сити». Все домашние матчи красно-белых с «Легией» (15 сентября), «Лестер Сити» (20 октября), и «Наполи» (24 ноября) должны начаться в 17:30 мск.