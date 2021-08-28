«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 28 августа, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Иан Хассин. В роли резервного рефери выступит Джон Брукс.
«Саутгемптон» в 2 матчах набрал 1 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (1) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Вест Хэм Юнайтед», в 2 встречах набравший 6 очков.
- 28 августа 2021
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