«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 28 августа, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Иан Хассин. В роли резервного рефери выступит Джон Брукс.



«Саутгемптон» в 2 матчах набрал 1 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (1) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Вест Хэм Юнайтед», в 2 встречах набравший 6 очков.