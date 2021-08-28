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«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 28 августа, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Алььбион» — «Эвертон».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Тони Харрингтон.

«Брайтон энд Хоув Альбион» в двух матчах набрал шесть очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (4) — на седьмом месте. Лидером соревнований является «Вест Хэм Юнайтед», набравший в двух встречах шесть очков.

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