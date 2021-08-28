Килиан Мбаппе тренируется с «ПСЖ» в обычном режиме

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принимает участие в тренировке «Пари Сен-Жермен» в обычном режиме, сообщает RMC.



Ранее сообщалось, что Мбаппе уже попрощался с товарищами по парижской команде, сообщив им о своём переходе в мадридский «Реал». Позже появилась информация, согласно которой «ПСЖ» отказался продать «Реалу» Мбаппе за € 170 млн.



Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.