«Манчестер Сити» — «Арсенал»: составы команд на матч 3-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родриго, Гюндоган, Б. Силва, Грилиш, Торрес, Жезус.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Седрик, Джака, Смит Роув, Тирни, Сака, Эдегор, Обамеянг.
«Манчестер Сити» набрал в двух матчах три очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (0) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Вест Хэм Юнайтед», набравший в двух встречах шесть очков.
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