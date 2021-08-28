«Реал» выдвинул «ПСЖ» ультиматум в переговорах по Мбаппе

«Реал» выдвинул «Пари Сен-Жермен» ультиматум в переговорах по нападающему Килиану Мбаппе, сообщает Le Parisien.

Мадридцы заявили парижанам, что выйдут из переговоров, если сделка не будет согласована до вечера воскресенья, 29 августа. «Реал» отправил в Париж официальное уведомление. Мадридцы считают, что в «ПСЖ» тянут время.

Ранее «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. Мадридский клуб предлагал парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что «Реал» сделает третье предложение.

Спортивный директор парижан Леонардо давал понять, что «ПСЖ» отпустит Мбаппе не менее чем за € 200 млн. Именно столько парижане заплатили за него «Монако» в 2018 году. Кроме того, функционер признал, что нападающий хочет покинуть команду, но, как подчеркнул Леонардо, он сделает это лишь на условиях «ПСЖ».