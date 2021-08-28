«Реал» выдвинул «ПСЖ» ультиматум в переговорах по Мбаппе

«Реал» выдвинул «Пари Сен-Жермен» ультиматум в переговорах по нападающему Килиану Мбаппе, сообщает Le Parisien.
Мадридцы заявили парижанам, что выйдут из переговоров, если сделка не будет согласована до вечера воскресенья, 29 августа. «Реал» отправил в Париж официальное уведомление. Мадридцы считают, что в «ПСЖ» тянут время.
Ранее «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. Мадридский клуб предлагал парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что «Реал» сделает третье предложение.
Спортивный директор парижан Леонардо давал понять, что «ПСЖ» отпустит Мбаппе не менее чем за € 200 млн. Именно столько парижане заплатили за него «Монако» в 2018 году. Кроме того, функционер признал, что нападающий хочет покинуть команду, но, как подчеркнул Леонардо, он сделает это лишь на условиях «ПСЖ».
- 28 августа 2021
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:24
-
13:20
-
13:01
-
12:55
-
12:45
-
12:41
-
12:33
-
12:24
-
12:07
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:11