Антон Шунин поделился впечатлениями от 300-го матча за «Динамо»

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от 300-го матча за бело-голубых, который завершился ничьей с «Локомотивом» (1:1).



«Цифра 300 для меня значит очень много. Я очень рад быть частичкой клуба, в котором вырос, который меня воспитал и дал мне путь в спортивную жизнь. Не всегда всё получается, но ты всё равно оставляешь огромное количество сил на тренировках и в играх. Это настоящее удовольствие играть на таком стадионе на глазах у наших болельщиков, которые нас всегда гонят вперёд. Я счастлив от того, что столько времени нахожусь в нашем клубе.



Помню ли свой первый матч? Конечно, он останется со мной на всю жизнь. Это матч против «Химок», который мы выиграли 2:1. Жаль, что сегодня не получилось победить. Все расстроились от такого результата, потому что у нас были все шансы додавить соперника. Но мы продолжаем двигаться вперёд, показываем симпатичную игру. Мы оставляем много сил на поле, и это даёт результат.



Во-первых, это дерби. Во-вторых, это соперник, который борется за чемпионство. Очень сильная команда, в которой есть много хороших футболистов. Поэтому не всегда получается выигрывать. Но мы не проигрываем уже четыре встречи „Локомотиву“ и довольно много им забиваем, так что всё хорошо.



Считаю, что в турнирную таблицу сейчас смотреть не нужно — сделаем это в конце сезона. Прошло всего шесть туров, впереди ещё весь сезон. Нужно постепенно двигаться от игры к игре, делать работу над ошибками и стараться побеждать в каждом матче.



Я поблагодарил наших болельщиков за то, что они всегда рядом. Для меня огромная честь защищать ворота нашего великого клуба. Я всегда оставляю все силы на тренировках и в матчах, чтобы радовать наших поклонников.



Что чувствую, когда слышу заряд: «Шунин Антоха — это целая эпоха»? Я горд тем, что играю за наш клуб. И очень благодарен нашим болельщикам, которые придумали эту кричалку. Она останется в моём сердце навсегда», — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо».