«Манчестер Сити» открыл счёт в матче с «Арсеналом»

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Этихад» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает лондонский «Арсенал». Счёт в матче был открыт на 7-й минуте благодаря голу Илкая Гюндогана. Немецкий полузащитник головой отправил мяч в сетку ворот после подачи Габриэла Жезуса.
Напомним, что чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков. В текущем розыгрыше АПЛ «горожане» потерпели поражение от «Тоттенхэма» 0:1 и разгромили «Норвич Сити» 5:0. «Арсенал» на старте сезона потерпел сенсационное поражение от новичка Премьер-лиги «Брентфорда» 0:2 и уступил «Челси» 0:2.
В четвертом туре АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы сыграют 11 сентября на выезде против «Лестер Сити». «Арсенал», в свою очередь, примет на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» «Норвич».
- 28 августа 2021
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