Игрок «Химок» Себаи подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Нижним Новгородом»
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Нападающий «Химок» Сенин Себаи стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).
«Болельщики поощряют, поддерживают, критикуют, но не оскорбляют игроков своей команды. Нам это не нужно!» — написал Себаи на своей странице в «Инстаграме».
На 35-й минуте гостей вперёд вывел Алексей Козлов. Но уже в начале второго тайма хозяева отыгрались, точный удар на свой счёт записал Денис Глушаков.
«Нижний Новгород» набрал 8 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. В свою очередь, «Химки», набрав 6 очков, занимают 11-е место. В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Химки» отправятся в гости к «Спартаку».
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