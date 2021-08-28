В КДК не поступали документы по расистким выкрикам в адрес форварда «Химок» Себаи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в комитет не поступало обращений по поводу расистских выкриков в адрес нападающего «Химок» Сенина Себаи во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).



«На сегодняшний день никакие документы по расистским выкрикам в адрес Себаи мы не получали: ни от клуба, ни от офицера по борьбе с дискриминацией, ни от самого игрока. Если получим, то рассмотрим. Но сейчас ничего нет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Нижний Новгород» набрал 8 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. В свою очередь, «Химки», набрав 6 очков, занимают 11-е место. В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Химки» отправятся в гости к «Спартаку».

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