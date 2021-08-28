«Манчестер Сити» — «Арсеналом». «Горожане» удвоили своё преимущество

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Этихад» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает лондонский «Арсенал». Счёт в матче был открыт на 7-й минуте благодаря голу Илкая Гюндогана.



На 12-й минуте Ферран Торрес забил второй гол хозяев. Бернарду Силва навесил в штрафную площадь «Арсенала», где оборона «канониров» не сумела выбить мяч, и он беспрепятственно дошёл до испанского нападающего.

Гол Феррана Торреса

Напомним, что чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков. В текущем розыгрыше АПЛ «горожане» потерпели поражение от «Тоттенхэма» 0:1 и разгромили «Норвич Сити» 5:0. «Арсенал» на старте сезона потерпел сенсационное поражение от новичка Премьер-лиги «Брентфорда» 0:2 и уступил «Челси» 0:2.