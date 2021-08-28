Источник: «Рубин» купил вингера «Мидтьюлланна»

Датский «Мидтьюлланн» продал вингера Андерса Драйера в казанский «Рубин», сообщает BT.
Сумма трансфера составила чуть более € 7 млн (около 55 млн крон). В соглашении также предусмотрены бонусы. «Мидтьюлланн» может заработать намного больше, если Драйер добьётся успеха в «Рубине». 23-летний футболист подпишет пятилетний контракт с казанским клубом. Отмечается, что его зарплата в России сильно вырастет.
Ранее уже сообщалось, что Драйер близок к переходу в «Рубин» за 52,5 млн крон (около € 7 млн). Форвард должен был пройти в Германии медосмотр.
Драйер выступал на молодёжном Евро-2021 и забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0). Портал Transfermarkt оценивает датчанина в € 6 млн. В нынешнем сезоне Драйер провёл девять матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
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