«Манчестер Сити» — «Арсенал»: «канониры» остались в меньшинстве после удаления Джаки

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Этихад» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает лондонский «Арсенал». На 35-й минуте в составе «канониров» был удалён Гранит Джака.



Швейцарский полузащитник получил прямую красную карточку за фол против Жоау Канселу. К этой минуте счёт 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

Красная карточка Граниту Джаке:

На 7-й минуте счёт в матче открыл Илкай Гюндоган после подачи Габриэла Жезуса. На 12-й минуте Ферран Торрес забил второй гол хозяев. Бернарду Силва навесил в штрафную площадь «Арсенала», где оборона «канониров» не сумела выбить мяч, и он беспрепятственно дошёл до испанского нападающего.



Напомним, что чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков. В текущем розыгрыше АПЛ «горожане» потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:1) и разгромили «Норвич Сити» (5:0). «Арсенал» на старте сезона потерпел сенсационное поражение от новичка Премьер-лиги «Брентфорда» (0:2) и уступил «Челси» (0:2).