«Манчестер Сити» — «Арсенал»: «горожане» повели в четыре мяча

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Этихад» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает лондонский «Арсенал». На 53-й минуте Родриго Эрнандес с передачи Феррана Торреса довёл преимущество хозяев до четырех мячей.

Гол Родриго Эрнандеса

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте благодаря голу Илкая Гюндогана. На 12-й минуте Ферран Торрес забил второй гол хозяев. Бернарду Силва навесил в штрафную площадь «Арсенала», где оборона «канониров» не сумела выбить мяч, и он дошёл до испанского нападающего. На 43-й минуте счёт в матче стал крупным: после прохода Джека Грилиша мяч в ворота Бернда Лена отправил Габриэл Жезус.

Отметим, что на 35-й минуте у «Арсенала» за фол против Жоау Канселу был удалён Гранит Джака.

В текущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» 0:1 и разгромил «Норвич Сити» 5:0. «Арсенал» на старте сезона проиграл «Брентфорду» 0:2 и уступил «Челси» 0:2.