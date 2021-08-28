«Рубин» объявил о заключении контракта с датским вингером Драйером
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«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе вингера «Мидтьюлланна» Андерса Драйера. Контракт 23-летнего датского футболиста с казанским клубом рассчитан на пять лет.
Ранее появилась информация, согласно которой сумма трансфера составила чуть более € 7 млн (около 55 млн крон). В соглашении также предусмотрены бонусы. Сообщалось, что зарплата Драйера в России сильно вырастет.
Драйер выступал на молодёжном чемпионате Европы 2021 года и забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0). Портал Transfermarkt оценивает датчанина в € 6 млн. В нынешнем сезоне Драйер провёл девять матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
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