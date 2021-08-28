Сборная России показала первый день сборов перед матчем с Хорватией

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, в котором можно увидеть, как прошёл первый день футболистов на сборах перед сентябрьскими матчами квалификации ЧМ-2022.
В ролике показаны заезд на базу, тренировка в тренажёрном зале и съёмки.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 28 августа 2021
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