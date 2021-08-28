«Норвич Сити» и «Лестер Сити» объявили стартовые составы на матч АПЛ
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Стали известны составы «Норвич Сити» и «Лестер Сити» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Лестер Сити».
«Норвич Сити»: Крул, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Маклин, Гилмор, Лис-Мелу, Рашица, Кантвелл, Пукки.
Запасные: Ганн, Циммерманн, Яннулис, Омобамиделе, Довелл, Рупп, Лунги, Айда, Сарджент.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Амарти, Рикарду, Томас, Сёюнджю, Ндиди, Тилеманс, Барнс, Мэддисон, Олбрайтон, Варди.
Запасные: Якупович, Уорд, Кастань, Чодури, Дьюсбери-Холл, Прат, Сумаре, Дака, Ихеаначо.
Главным арбитром матча назначен Роберт Джонс.
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