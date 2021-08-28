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Диего Лаксальт прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Диего Лаксальт прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»
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Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал результат матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Мы первыми пропустили, и это осложнило задачу, ведь когда ты пропускаешь гол, всё сразу меняется. После того, как сравняли счёт, у нас было ещё очень много моментов, чтобы забить второй, но, к сожалению, этого не произошло. Несмотря ни на что, команда проделала огромную работу с точки зрения физики, техники. Не хватило немного реализации», — сказал Лаксальт в интервью клубной пресс-службе.

«Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший 12 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.

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