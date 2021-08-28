«Арсенал» показал свой худший старт в АПЛ за 66 лет

В матче третьего тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 5:0 в пользу «горожан». Таким образом, «канониры» потерпели третье поражение подряд и выдали свой худший старт в чемпионате Англии за последние 66 лет.



В предыдущий раз «Арсенал» начинал с трёх поражений в сезоне 1954-1955 годов. Тогда «канониры» проиграли «Ньюкаслу» 1:3, «Эвертону» 0:1 и «Вест Бромвичу» 1:3. По итогам сезона «Арсенал» занял 9 место.



В нынешнем сезоне после трёх туров «канониры» замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка. Разница мячей в проведённых ими матчах — 0:9.



В следующем туре 11 сентября «Арсенал» сыграет дома с «Норвич Сити».