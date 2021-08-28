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Бакаев рассказал, кого считает фаворитами Лиги Европы

Бакаев рассказал, кого считает фаворитами Лиги Европы
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы. Москвичи сыграют в одном квартете с «Лестером» (Англия), «Наполи» (Италия) и «Легией» (Польша).

«Жеребьёвка интересная, тяжёлая. Думаю, «Лестер» будет фаворитом. Хотя «Наполи» тоже. Думаю, это главные фавориты турнира. Но мы постараемся дать бой, будет непросто», — сказал Бакаев в интервью пресс-службе сборной России.

Групповой этап Лиги Европы «Спартак» начнёт домашним матчем с «Легией».

«Спартак» в прошлом сезоне занял 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи сыграли в квалификации Лиги чемпионов, но уступили «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4. В результате «Спартак» не смог выйти в групповой этап турнира.

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