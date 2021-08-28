«Норвич Сити» — «Лестер Сити»: Джейми Варди вывел гостей вперёд

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Кэрроу Роуд» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимает «Лестер Сити». Счёт в матче был открыт уже на 8-й минуте. С передачи Рикарду отличился нападающий «лис» Джейми Варди.
Этот мяч стал для 34-летнего Варди вторым в нынешнем сезоне АПЛ. Его первый гол 14 августа принёс «Лестеру» домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» 1:0.
В текущем розыгрыше АПЛ «канарейки» потерпели два поражения подряд: уступили «Ливерпулю» дома 0:3 и проиграли действующему чемпиону «Манчестер Сити» на «Этихаде» 0:5. «Лестер» в стартовой игре сезона одержал минимальную победу 1:0 над «Вулверхэмптоном» и крупно уступил «Вест Хэму» 1:4.
В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Норвич Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом» на выезде, а «Лестер» примет дома «Манчестер Сити». Обе встречи пройдут 11 сентября.
- 28 августа 2021
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