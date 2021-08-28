«Интер» договорился с Лаутаро Мартинесом о продлении контракта

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес продлит контракт с клубом. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения о продлении контракта. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

По данным источника, «Интер» рассчитывает исключить отступные из контракта. В действующем соглашении они составляли € 111 млн. Аргентинский нападающий, по всей видимости, согласился исключить отступные.

Ранее форвардом интересовались «Тоттенхэм Хотспур» и «Атлетико». Клубы предлагали «Интеру» € 70 млн, но миланцы решили сохранить игрока.

В то же время агент нападающего прямо говорил, что Мартинесу комфортно в «Интере», поэтому он не планирует покидать команду. В составе «Интера» аргентинец стал чемпионом Италии.