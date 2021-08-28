«Интер» договорился с Лаутаро Мартинесом о продлении контракта
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес продлит контракт с клубом. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения о продлении контракта. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
По данным источника, «Интер» рассчитывает исключить отступные из контракта. В действующем соглашении они составляли € 111 млн. Аргентинский нападающий, по всей видимости, согласился исключить отступные.
Ранее форвардом интересовались «Тоттенхэм Хотспур» и «Атлетико». Клубы предлагали «Интеру» € 70 млн, но миланцы решили сохранить игрока.
В то же время агент нападающего прямо говорил, что Мартинесу комфортно в «Интере», поэтому он не планирует покидать команду. В составе «Интера» аргентинец стал чемпионом Италии.
Новость по темеАгент Мартинеса: Лаутаро остаётся в «Интере»
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