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«Интер» договорился с Лаутаро Мартинесом о продлении контракта

«Интер» договорился с Лаутаро Мартинесом о продлении контракта
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес продлит контракт с клубом. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения о продлении контракта. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

По данным источника, «Интер» рассчитывает исключить отступные из контракта. В действующем соглашении они составляли € 111 млн. Аргентинский нападающий, по всей видимости, согласился исключить отступные.

Ранее форвардом интересовались «Тоттенхэм Хотспур» и «Атлетико». Клубы предлагали «Интеру» € 70 млн, но миланцы решили сохранить игрока.

В то же время агент нападающего прямо говорил, что Мартинесу комфортно в «Интере», поэтому он не планирует покидать команду. В составе «Интера» аргентинец стал чемпионом Италии.

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