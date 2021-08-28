«Ливерпуль» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 28 августа, состоится матч «Ливерпуль» — «Челси». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Челси».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Его помощниками назначены Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Крейг Поусон.
«Ливерпуль» в 2 матчах набрал 6 очков и делит с «Челси» и несколькими клубами первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. Красные одержали крупную победу над «Норвич Сити» 3:0 и одолели «Бёрнли» 2:0. Синие победили «Кристал Пэлас» 3:0 и «Арсенал» 2:0.
Напомним, чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков.
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- 28 августа 2021
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