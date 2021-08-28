Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду от президента Татарстана Рустама Минниханова. Специалист был удостоен медали «100 лет образования ТАССР».

«Благодаря энергии и таланту людей, увлечённых своим делом, воплощаются в жизнь самые смелые идеи в экономике, науке, образовании, медицине, культуре, управлении и других не менее важных отраслях. Сегодня с нами заслуженный тренер России Леонид Викторович Слуцкий. Ваш опыт и спортивное мастерство служат возрождению победных традиций футбола в республике», — приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба «Рубина».

Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики.

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