«Фиорентина» объявила об аренде Альваро Одриосолы
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Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола перешёл в «Фиорентину» на правах аренды. Об этом итальянский клуб сообщил на своём сайте.
Аренда рассчитана до июня 2022 года. 25-летний футболист будет выступать под 29-м номером.
Альваро является воспитанником «Реала Сосьедад», в составе которого дебютировал в 2017 году. Спустя год защитника приобрёл «Реал». Сумма трансфера составила € 30 млн. В сборную Испании игрок вызывается с 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 16 матчах за «Королевский клуб» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, получив два предупреждения.
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