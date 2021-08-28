«Байер» разгромил «Аугсбург», Лунёв вновь остался в запасе

В Аугсбурге завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» на стадионе «WWK-Арена» принимал «Байер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Уже в первом тайме «Байер» забил два мяча, они стали следствием неудачных действий соперника. Уже на 3-й минуте Иагу Бордуши отправил мяч в собственные ворота, а на 14-й минуте Флориан Нидерлехнер также стал автором автогола.

«Аугсбург» отыграл один мяч на 30-й минуте, Нидерлехнер поразил теперь чужие ворота. Но во втором тайме Патрик Шик и Флориан Вирц довели счёт до разгромного.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв остался в запасе команды. Он так и не вышел на поле.

«Байер» набрал семь очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург», набрав одно очко, находится на 17-м месте.