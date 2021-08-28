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«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью

«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью
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Сегодня, 28 августа, на стадионе «Олимпийский» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.

Счёт был открыт на 39-й минуте. Отличился полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс.

Гол Форнальса

На 58-й минуте Конор Галлахер после скидки Кристиана Бентеке сравнял счёт в матче.

Гол Галлахера

Через 10 минут «Вест Хэм Юнайтед» вновь вышел вперёд: голом отметился Майкл Антонио.

Гол Антонио

Однако 2 минуты спустя Конор Галлахер оформил дубль и сравнял счёт.

Дубль Галлахера

Таким образом, после трёх туров «Вест Хэм Юнайтед» вместе с «Эвертоном» возглавляет турнирную таблицу. В активе команд по 7 очков. «Кристал Пэлас», набрав 2 очка, расположился на 14 строчке.

В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» на выезде, а «Кристал Пэлас» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Обе встречи пройдут 11 сентября.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Форнальс – 39'   1:1 Галлахер – 58'   2:1 Антонио – 68'   2:2 Галлахер – 70'
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