«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Олимпийский» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.



Счёт был открыт на 39-й минуте. Отличился полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс.

Гол Форнальса

На 58-й минуте Конор Галлахер после скидки Кристиана Бентеке сравнял счёт в матче.

Гол Галлахера

Через 10 минут «Вест Хэм Юнайтед» вновь вышел вперёд: голом отметился Майкл Антонио.

Гол Антонио

Однако 2 минуты спустя Конор Галлахер оформил дубль и сравнял счёт.

Дубль Галлахера

Таким образом, после трёх туров «Вест Хэм Юнайтед» вместе с «Эвертоном» возглавляет турнирную таблицу. В активе команд по 7 очков. «Кристал Пэлас», набрав 2 очка, расположился на 14 строчке.



В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» на выезде, а «Кристал Пэлас» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Обе встречи пройдут 11 сентября.