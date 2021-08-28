«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Олимпийский» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.
Счёт был открыт на 39-й минуте. Отличился полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс.
На 58-й минуте Конор Галлахер после скидки Кристиана Бентеке сравнял счёт в матче.
Через 10 минут «Вест Хэм Юнайтед» вновь вышел вперёд: голом отметился Майкл Антонио.
Однако 2 минуты спустя Конор Галлахер оформил дубль и сравнял счёт.
Таким образом, после трёх туров «Вест Хэм Юнайтед» вместе с «Эвертоном» возглавляет турнирную таблицу. В активе команд по 7 очков. «Кристал Пэлас», набрав 2 очка, расположился на 14 строчке.
В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» на выезде, а «Кристал Пэлас» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Обе встречи пройдут 11 сентября.
- 28 августа 2021
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