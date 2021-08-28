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«Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед» временно возглавили турнирную таблицу АПЛ

«Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед» временно возглавили турнирную таблицу АПЛ
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28 августа состоялся ряд матчей третьего тура английской Премьер-лиги. Благодаря победе «Эвертона» и ничьей «Вест Хэма» эти команды теперь делят 1-е место в турнирной таблице.

«Ириски» на выезде обыграли «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0. В составе «Эвертона» отличились Демарай Грей и Доминик Калверт-Льюин.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Грей – 41'   0:2 Калверт-Льюин – 58' (пен)

«Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 2:2. «Молотобойцы» дважды выходили вперёд на своём поле, однако гостям удавалось отыграться. Автором дубля в составе «Кристал Пэлас» стал Конор Галлахер.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Форнальс – 39'   1:1 Галлахер – 58'   2:1 Антонио – 68'   2:2 Галлахер – 70'

Результативной ничьей (2:2) завершился матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». В первом тайме зрители голов не увидели. Счёт был открыт лишь на 55-й минуте: Каллум Уилсон вывел «сорок» вперёд. Меньше чем через 20 минут «святые» отыгрались благодаря голу Мохамеда Эльюнусси. На 90-й минуте хозяева вновь повели – забил Аллан Сент-Максимен. Но на 90+6-й минуте гости сравняли счёт. С 11-метровой отметки был точен Джеймс Уорд-Праус.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Уилсон – 55'   1:1 Эльюнусси – 74'   2:1 Сент-Максимен – 90'   2:2 Уорд-Праус – 90+6' (пен)

Ещё один матч прошёл на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Там встречались «Астон Вилла» и «Брентфорд». Счёт был открыт уже на 7-й минуте. Нападающий «пчёл» Айван Тони отличился взятием ворот с передачи Понтуса Янссона. Однако на 13-й минуте встречи «Астон Вилла» восстановила равенство на табло благодаря голу Эмилиано Буэндиа.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Тони – 7'   1:1 Буэндия – 13'
Комментарии
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