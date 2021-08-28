«Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед» временно возглавили турнирную таблицу АПЛ

28 августа состоялся ряд матчей третьего тура английской Премьер-лиги. Благодаря победе «Эвертона» и ничьей «Вест Хэма» эти команды теперь делят 1-е место в турнирной таблице.

«Ириски» на выезде обыграли «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0. В составе «Эвертона» отличились Демарай Грей и Доминик Калверт-Льюин.

«Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 2:2. «Молотобойцы» дважды выходили вперёд на своём поле, однако гостям удавалось отыграться. Автором дубля в составе «Кристал Пэлас» стал Конор Галлахер.

Результативной ничьей (2:2) завершился матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». В первом тайме зрители голов не увидели. Счёт был открыт лишь на 55-й минуте: Каллум Уилсон вывел «сорок» вперёд. Меньше чем через 20 минут «святые» отыгрались благодаря голу Мохамеда Эльюнусси. На 90-й минуте хозяева вновь повели – забил Аллан Сент-Максимен. Но на 90+6-й минуте гости сравняли счёт. С 11-метровой отметки был точен Джеймс Уорд-Праус.

Ещё один матч прошёл на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Там встречались «Астон Вилла» и «Брентфорд». Счёт был открыт уже на 7-й минуте. Нападающий «пчёл» Айван Тони отличился взятием ворот с передачи Понтуса Янссона. Однако на 13-й минуте встречи «Астон Вилла» восстановила равенство на табло благодаря голу Эмилиано Буэндиа.