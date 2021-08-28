«Бавария» предложила «Лейпцигу» € 16 млн за Забитцера

«Бавария» начала переговоры с «РБ Лейпцигом» по поводу трансфера полузащитника Марселя Забитцера. Мюнхенцы предложили за игрока € 16 млн, сообщает Bild.

Условия личного контракта с футболистом уже согласованы. Австриец не будет включён в заявку «Лейпцига» на завтрашний матч Бундеслиги с «Вольфсбургом».

Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать действующий контракт с «РБ Лейпциг», рассчитанный на срок до июня 2022 года. В сезоне-2020/2021 Забитцер принял участие в 28 матчах Бундеслиги, в которых отличился восемью забитыми мячами.

«Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых двух матчах нынешнего сезона команда одержала одну победу и однажды сыграла вничью. «РБ Лейпциг» после двух игр имеет в своём активе 3 очка.