«Бавария» предложила «Лейпцигу» € 16 млн за Забитцера
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«Бавария» начала переговоры с «РБ Лейпцигом» по поводу трансфера полузащитника Марселя Забитцера. Мюнхенцы предложили за игрока € 16 млн, сообщает Bild.
Условия личного контракта с футболистом уже согласованы. Австриец не будет включён в заявку «Лейпцига» на завтрашний матч Бундеслиги с «Вольфсбургом».
Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать действующий контракт с «РБ Лейпциг», рассчитанный на срок до июня 2022 года. В сезоне-2020/2021 Забитцер принял участие в 28 матчах Бундеслиги, в которых отличился восемью забитыми мячами.
«Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых двух матчах нынешнего сезона команда одержала одну победу и однажды сыграла вничью. «РБ Лейпциг» после двух игр имеет в своём активе 3 очка.
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