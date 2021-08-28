«Бетис» — «Реал Мадрид»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 28 августа, состоится матч «Бетис» — «Реал Мадрид». Встреча 3-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Реал Мадрид».



Главным арбитром матча назначен Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.



«Бетис» в 2 матчах Примеры на старте сезона набрал 2 очка. Клуб из Севильи сыграл с одинаковым счётом 1:1 с «Мальоркой» и «Кадисом». «Реал Мадрид» после двух туров имеет 4 очка. «Сливочные» одержали крупную победу над «Алавесом» (4:1) и сыграли вничью с «Леванте» (3:3).



Напомним, чемпионский титул защищает «Атлетико Мадрид», набравший в прошлом сезоне 86 очков.

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